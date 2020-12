La Fugea dénonce les "contrôles disproportionnés" de l'Afsca, qui s'en défend

L'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca) fait preuve d'un manque de tolérance, de compréhension et de souplesse face aux petits acteurs de la chaîne agricole, regrette jeudi la Fugea dans un communiqué. Selon la Fédération unie de groupements d'éleveurs et d'agriculteurs, l'agence "se trompe de cible" en contrôlant "de manière abusive" des petits producteurs. Mais l'Afsca rejette ces critiques et dit faire preuve de souplesse pour les petits producteurs, en fonction du contexte.