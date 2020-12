Un bilan catastrophique pour l’immobilier commercial

L’immobilier commercial est frappé de plein fouet par la crise sanitaire. Et l’avenir ne s’annonce pas beaucoup plus rose.

Une semaine après les bureaux, le courtier JLL a tiré le bilan de l’année en matière d’immobilier commercial. Il n’est évidemment pas bon, le retail étant le domaine qui a le plus souffert des confinements sanitaires.

Le chiffre du take-up (prise en occupation) vaut à lui seul tous les discours : 372.000 m2, contre 450.600 m2 l’an dernier, soit une baisse de 17 %. C’est surtout dans les rues commerçantes de premier plan, type la rue Neuve à Bruxelles ou le Meir à Anvers, que la demande a été la moins soutenue, avec une baisse de 29 % (take-up de 102.600 m2). Les centres commerciaux ont quant à eux enregistré une baisse de 59 % avec seulement 27.500 m2 pris en occupation. Le seul domaine qui tire son épingle du jeu est le commerce en périphérie, boosté par les supermarchés qui n’ont pas pâti du confinement et qui demandent toujours plus à prendre pied en dehors des villes, et dont le take-up a augmenté d’1 % (242.000 m2).