2020, année la plus chaude jamais observée en Belgique

Cette année a de nouveau été très chaude. Sur base des prévisions de la température à 14 jours pour la seconde quinzaine de décembre, 2020 sera l'année la plus chaude à Uccle depuis le début des observations en 1833, avec une température moyenne de 12,1 °C.

La figure ci-dessous montre les 30 années les plus chaudes mesurées à Uccle depuis 1833. Lorsqu'une température annuelle moyenne est égale entre deux années ou plus, il n'y a pas d'ordre d'importance et l'année la plus récente est indiquée en premier. Comme le montre la figure, les 5 et 10 années les plus chaudes à Uccle se sont toutes déroulées respectivement après 2010 et après 2000.