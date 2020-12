Les personnes atteintes de maladies rares dépensent trois fois plus en soins de santé

Être atteint d’une maladie rare entraîne de plus grands besoins en soins de santé et dès lors un coût plus élevé, alertent les mutualités chrétiennes, libres et socialistes (Solidaris). Elles publient jeudi les résultats d’une étude qui démontre que ces patients dépensent trois fois plus d’argent pour leurs soins que la moyenne belge.

Les trois mutualités ont analysé la consommation et les dépenses de soins des patients atteints de maladies rares dans les provinces de Liège et de Limbourg, dans le cadre du projet « maladies rares dans l’Euregio Meuse-Rhin » (EMRaDi). L’étude porte sur 1.248 malades, suivis entre 2013 et 2016, et 35 maladies rares différentes.