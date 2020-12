Trois nouveaux centres de recyclage verront le jour en Belgique

Trois nouveaux centres de recyclage d'emballages ménagers en plastique seront construits en Belgique, annonce jeudi le service de gestion de déchets Fost Plus, qui investira 700 millions d'euros au cours des prochaines années.

Les centres permettront de recycler de nouveaux types d'emballages en plastique comme les sachets, films plastiques et barquettes, récoltés via le "nouveau sac bleu", un sac PMC élargi introduit progressivement depuis 2018. Par an, ce sont 90.000 tonnes de déchets supplémentaires qui doivent être recyclées.

"Nous développons ainsi quatre nouvelles filières de recyclage sur le territoire belge, et d'autres suivront", indique le directeur général de Fost Plus, Patrick Laevers.

Le site de l'intercommunale Tibi à Charleroi accueillera une usine de recyclage de bouteilles en plastique de type PET, la première du pays, capable de traiter 40.000 tonnes par an. Plus de 650 millions de bouteilles consommées en Belgique pourront ainsi repartir sur le marché belge, "dans une économie presque 100% circulaire", se réjouissent les partenaires du consortium chargé de ce centre, formé par Sources Alma et Suez. Le nombre de cycles de ce type de plastique se limite cependant à un maximum de "plusieurs dizaines", précise le directeur général d'Alma, Luc Baeyens.