«Ce n’est pas en contradiction avec nos valeurs»

Deux des écrivains de science-fiction de la Red Team ont préféré rester anonymes. Ils ont craint d’être harcelés. Et c’est vrai que les critiques à l’égard des auteurs qui se sont engagés dans cette opération n’ont pas manqué. Dans A gauche, un webzine politiquement très marqué, ils ont été flingués à la kalachnikov. On y écrit : « Dix auteurs ont décidé de travailler directement pour l’armée française. Ce faisant, ils se comportent comme des renégats, des traîtres à la Culture et à la tradition de la science-fiction, de l’anticipation, tournée vers l’Utopie. (…) Le symbole d’auteurs se revendiquant de la science-fiction et aidant l’armée française est en tout cas écœurant. »