Premier League: Edinson Cavani risque trois matches de suspension pour avoir employé un terme raciste

La fédération anglaise de football (FA) a formellement accusé jeudi l’attaquant uruguayen Edinson Cavani d’avoir utilisé un terme raciste dans un message sur les réseaux sociaux, rapidement effacé. Cavani risque donc une suspension de trois matches minimum.

Cavani, 33 ans, avait répondu « gracias negrito » (merci petit noir) au commentaire d’un ami sous une photo qu’il avait publiée sur son compte Instagram, après une victoire 3-2 contre Southampton, au cours de laquelle il avait inscrit un doublé.

Le message avait été rapidement effacé et le joueur, soutenu par son club, avait assuré que c’était un terme affectueux et qui n’avait pas de connotation péjorative en Amérique du sud. « Je suis totalement opposé au racisme et j’ai supprimé le message dès qu’on m’a expliqué que cela pouvait être interprété différemment. J’aimerais sincèrement m’excuser pour cela », avait déclaré Cavani dans un communiqué.