Pascale Seys au «Soir»: «La vie n’est qu’un passage. Le panache, c’est de s’en tracer un beau»

Entretien

N’espérez pas dénicher des recettes pour (mieux) vivre dans le dernier livre de Pascale Seys. C’est une philosophe, hors norme peut-être, mais ce n’est pas une vendeuse du bien-vivre-en-kit. En fait, elle se contente de s’interroger et de questionner le monde, avec l’aide des animaux comme dans les fables et des écrivains et des philosophes, et c’est beaucoup. Ça nous appelle à faire de même, en enfourchant les chevaux qu’elle nous offre pour oser nous poser des questions, pour regarder plus loin, pour nous diriger vers des contrées lointaines et « explorer une dimension supérieure », comme dit notre éditorialiste en chef Béatrice Delvaux dans sa préface. Nous l’avons rencontrée, par téléphone, corona oblige.