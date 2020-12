Etre une fille, que de problèmes!

Pour son dernier roman, Camille Laurens a choisi un titre d’une absolue simplicité : Fille. On ne fait pas plus court, ni plus simple. Ni, et c’est à peine un paradoxe, plus complexe dans ce que recouvre le mot. Lire-Magazine littéraire en a fait son choix de meilleur livre de l’année, on peut le comprendre – et même essayer de l’expliquer.

C’est un texte empli de colères et de déceptions qui semblent nées d’expériences vécues par l’autrice. La fille, puis la femme, s’appelle ici Laurence (le véritable prénom de Camille Laurens), deuxième fille chez les Barraqué après Claude, prénom épicène qu’est un peu Laurence aussi puisqu’à la déclaration de naissance, son père a invoqué Laurence Olivier. « Tu seras Spartacus, tu seras Roméo, tu seras César, Apollon, Napoléon s’il le faut. Tu seras un prince, ma fille. »