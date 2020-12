Il était une fois deux princesses amoureuses

Un conte de fée au royaume LGBT. Mais aussi et surtout une ode à la tolérance et à l’amour sous toutes ses formes.

Il ne faudrait pas oublier que l’opération « Lisez-vous le belge ? », campagne visant à promouvoir la littérature belge, et particulièrement à louer son audace, concerne aussi les livres pour enfants. Et pour ce qui est du cran façonné dans le plat pays, on fait difficilement plus hardi que Princesse Pimprenelle se marie. Venues de Flandre, l’autrice Brigitte Minne et l’illustratrice Trui Chielens détournent le conte de fée classique pour tisser l’histoire d’une princesse qui aime non pas les princes mais les princesses.

Brigitte Minne est décidément une drôle de fée… ministe ! On connaissait déjà son esprit rebelle depuis l’épatante Fée Sorcière, éditée chez Pastel. Aujourd’hui, l’artiste prête sa plume anticonformiste à une autre maison d’édition belge passionnante, CotCotCot Editions, avec une fable encore plus engagée.