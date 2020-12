Tragédie grecque à Hambourg

Première publication française pour Minos Efstathiadis qui, entre Allemagne et Péloponnèse, rouvre les plaies nées sous l’occupation.

L’auteur grec Minos Efstathiadis – romancier, auteur dramatique et scénariste – a étudié le droit à Athènes et à Hanovre. Il parle couramment l’allemand et le grec, comme son personnage, Chris Papas, détective privé à Hambourg, qui va se retrouver embarqué dans une aventure insoupçonnée suite à la visite d’un vieil homme lui demandant de surveiller durant 48 heures Eva Döbling, une femme d’une quarantaine d’années. Il n’y voit qu’une filature classique d’un homme trompé quand, le lendemain, la police frappe à sa porte pour lui annoncer le suicide de son client.