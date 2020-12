Une femme et son double

Depuis 2004, la collection « Lot 49 », créée par Arnaud Hofmarcher et Christophe Claro au Cherche Midi, avait publié 49 titres. Objectif atteint, même si l’histoire ne précise pas que le nombre avait été fixé dès le départ. Quant au catalogue, le contrat a été rempli : « Publier de grands auteurs américains méconnus du lectorat français – tels que William Gass, Richard Powers… – tout en donnant leur chance à de nouveaux talents œuvrant plus ou moins dans la même sphère littéraire, à savoir celle de l’invention formelle, sans négliger un goût prononcé pour l’humour, l’absurde et la fantaisie. »

Avec un nouveau clin d’œil à un autre livre de Thomas Pynchon est née, lors de la dernière rentrée littéraire, et avec Marie Misandeau en renfort, la nouvelle collection « Vice caché ». L’exploration continue…