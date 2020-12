Dix auteurs de science-fiction enrôlés dans l’armée française

Il y a quelque chose d’ironique à voir la sévère armée d’un Etat puissant comme la France faire appel à des saltimbanques juste munis de leur imagination. « Sans doute, mais cela n’a pas été facile pour les militaires », réagit François Schuiten, le Belge embrigadé dans cette aventure. « Au départ, je pense que ça a été considéré comme une joyeuse élucubration, et puis les choses ont évolué. En fait, on nous demande de faire bouger des lignes, de casser un certain nombre de réflexes, et c’est ça que j’ai trouvé intéressant. »