Julian Barnes sur les traces de la Belle Epoque

Il était passé presque inaperçu. Sorti à la rentrée de septembre. Nous n’en avions pas dit un mot… Impardonnable. Il est des rattrapages qui s’imposent. Surtout quand il s’agit d’un livre emmené par la plume, si alerte et intelligente, de Julian Barnes. L’homme en rouge en désarçonnera plus d’un. On y suit la véritable destinée d’un grand médecin progressiste, chirurgien, gynécologue, mondain, gentleman, libre-penseur, dreyfusard, tombeur de femmes, mauvais mari, ami des puissants comme des artistes les plus singuliers de son temps.

Son temps à lui, Samuel Pozzi, c’est celui de la Belle Epoque. La fin du dix-neuvième, le début du vingtième. Un jour, Barnes tombe fasciné sur le portrait de cet Homme en rouge (1881), peint par l’Américain John Sargent. Une œuvre qui a des allures de Renaissance, avec un homme aux mains blanches et à la barbe sombre, robe rouge écarlate sur rideaux rouges. Barnes est intrigué. Il se documente sur l’intrigant Pozzi. Et le livre prend forme.