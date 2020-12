Coronavirus: des «tests à blanc» de la distribution des vaccins Pfizer en Belgique

Un test est mené jeudi dans les trois Régions du pays et en Communauté germanophone concernant l’acheminement et la distribution des vaccins de Pfizer depuis Puurs. Ce « test à blanc » doit permettre de mettre en place un modèle standardisé pour le transport et le stockage du vaccin.

Du côté de Bruxelles par exemple, les vaccins fictifs, des échantillons contenant de l’eau, ont été acheminés mercredi soir depuis le centre de Puurs jusqu’aux cliniques universitaires Saint-Luc notamment, où l’agence de presse Belga a pu se rendre.