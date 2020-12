«Au-delà du Brexit: les pouvoirs locaux doivent jeter des ponts pour protéger les communautés et les futures relations entre le Royaume-Uni et l’Union européenne»

Au Royaume-Uni comme dans l’Union européenne, les collectivités locales et régionales se préparent à vivre des fêtes de Noël et de nouvel an inédites. En temps normal, nos services publics sont très sollicités dans le cadre de ces festivités, mais cette année nous gérons aussi la crise du coronavirus. Le Brexit s’ajoute à ce mélange explosif. À quelques semaines seulement de la fin de la période de transition, l’espoir de parvenir à un accord commercial complet existe mais reste mince. De nombreuses communautés risque de subir des retombées et perturbations importantes, la question étant de savoir laquelle sera la plus durement touchée, quand et de quelle manière nous pourrons l’aider. Une seule certitude : le retrait du Royaume-Uni de l’Union n’empêchera pas les villes et les régions de s’appuyer sur les quatre décennies de leur partenariat, tant pour atténuer l’impact du Brexit que pour renforcer la coopération dans le but de relever les défis communs.

Il ne faut jamais oublier que les gouvernements britanniques précédents ont contribué à construire l’Union européenne telle que nous la connaissons aujourd’hui, avec son processus décisionnel démocratique, sa législation, ses fonds et ses programmes. Pourtant, les trois ans et demi de négociations ont été empreints d’un esprit de destruction, plus que de construction, allant jusqu’à des menaces de violation du droit international. Les négociations ont été lentes, laborieuses, dénuées de confiance et davantage motivées par l’idéologie politique que par le pragmatisme économique, laissant aux régions et aux villes la charge d’en assumer les conséquences. Personne ne peut toutefois se permettre un nouvel effondrement des économies régionales, d’autant moins en période de pandémie. Une étude publiée par l’École d’économie et de sciences politiques de Londres (London School of Economics) et l’organisation UK in a Changing Europe (le Royaume-Uni dans une Europe en mutation) prévoit qu’un Brexit sans accord pourrait avoir des effets trois fois plus importants que la pandémie sur l’économie britannique.