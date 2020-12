Macron malade du covid: le pouvoir français sous cloche

Le président français avait vu beaucoup de monde ces derniers jours. Le Premier ministre et le président de l’Assemblée nationale sont aussi à l’isolement.

C’est une déclinaison de la fable de l’arroseur arrosé. Le président qui au printemps dernier répétait qu’il voulait mener « la guerre » au virus et qui en cette veille de Noël enjoignait les Français à la plus grande prudence pour ne pas laisser le champ à une troisième vague est lui-même frappé. Le communiqué de l’Elysée est tombé en milieu de matinée ce jeudi. Emmanuel Macron, testé positif au coronavirus, ne souffre que de symptômes légers. Il se met à l’isolement pour sept jours et renonce à un déplacement qu’il devait faire la semaine prochaine au Liban. Mais pour le reste, il pourra mener sa tâche comme à l’accoutumée, insiste son entourage. Le chef de l’Etat sera en télétravail. Le prochain Conseil des ministres, la semaine prochaine, se tiendra par visioconférence, comme toutes les autres réunions d’ici là.