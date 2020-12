La Commission autorise le rachat de Fitbit par Google sous conditions

"Nous pouvons approuver le projet d'acquisition de Fitbit par Google parce que les engagements garantiront que le marché des objets connectés et le secteur naissant de la e-santé resteront ouverts et concurrentiels", a déclaré la vice-présidente de la Commission européenne en charge de la Concurrence, Margrethe Vestager, dans un communiqué.

Les engagements "déterminent comment Google peut utiliser les données recueillies à des fins publicitaires, comment l'interopérabilité entre les objets connectés concurrents et Android (son système d'exploitation mobile) sera sauvegardée, et comment les utilisateurs peuvent continuer à partager des données touchant à leur santé et forme physique s'ils le décident", a-t-elle ajouté.