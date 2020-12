Fêtes de fin d’année et déplacements entre France et Belgique: ce qui est autorisé

En France, depuis le 15 décembre, le confinement a laissé place à un couvre-feu entre 20 heures et 6 heures. La Voix du Nord a fait le point sur ce qu’il est possible de faire (ou pas).

De nouvelles règles sont entrées en vigueur en France le mardi 15 décembre. Une attestation n’est désormais plus nécessaire pour se déplacer pendant la journée, même si un couvre-feu est en vigueur de 20h à 6h. La Voix du Nord a fait le point sur ce qu’il est possible de faire pour celles et ceux qui veulent voyager entre la Belgique et la France.

Les Belges peuvent-ils se rendre en France pour les fêtes ?

C’est déconseillé, mais il n’est pas interdit pour les Belges de se rendre en France à Noël. Attention tout de même au couvre-feu. Si en France, la circulation sera exceptionnellement libre la nuit du 24 décembre, ce ne sera pas le cas en Belgique : il faudra être rentré avant minuit.