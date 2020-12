Chronique «Vous avez de ces mots»: Sonnez hautbois, résonnez {bouquettes}!

Cette chronique vous dit tout, tout, tout sur les bouquettes. Et sur quelques autres délices pâtissiers de la période de Noël…

Alors [à Noël], ce sera le boudin et les bouquettes, puis, presque tout de suite, les galettes pâles et les gaufres du Nouvel An, le petit verre de “Kempenaar” qu’on boit le matin de bonne heure rue Puits-en-Sock, car c’est par là qu’on commence la journée ».

Simenon est reconnaissable entre mille dans cet extrait de son roman Pedigree (1948), largement inspiré de l’enfance de l’auteur. Par la mention de la rue Puits-en-Sock, artère commerçante du quartier d’Outremeuse à Liège où il a vécu son enfance ; mais aussi par l’énumération des pâtisseries traditionnelles pour les fêtes de fin d’année.