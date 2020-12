L’effet fête

Noël à deux, c’est bien aussi. Quelques conseils pour que la fête soit plus joyeuse que jamais…

La fiesta à deux, c’est le bonheur. Pas besoin de jouer le Bob pour raccompagner le tonton ou le copain éméché, ou de passer la soirée à consoler la cousine qui vient d’apprendre par texto que son ex est parti aux Antilles avec une autre. Non, il est là, coincé avec la cousine, qu’il n’a pu quitter, après que son vol a été annulé et sa nouvelle élue placée en quarantaine.

Allez, quoi. A deux aussi – à deux surtout –, la fête est plus joyeuse que jamais.

Petit conseil pour rendre la soirée spéciale. Mettez deux masques, un sur la bouche et un sur les yeux. A minuit, criez : « j’enlève le haut ! » Un quart d’heure plus tard, « j’enlève le bas ! »

(Vérifiez tout de même que votre partenaire est bien votre invité(e). Avec ces masques, on n’est pas à l’abri d’une surprise. Mais si c’est un(e) autre qui a pris sa place pendant que vous aviez les yeux fermés, pourquoi pas, si affinités ?)