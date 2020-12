Consoles et jeux PC: comment jouer à moindres frais

Le jeu vidéo n’est pas bon marché. Mais avec quelques astuces et un peu de patience, il est possible de réduire la facture. - Matilda Wormwood/Pexels.

Difficile d’y couper ; les assauts de l’aîné de la famille sont de plus en plus courants. Il devient clair qu’il n’en démordra pas. Comme tous ses potes de l’école, il veut jouer à Fortnite.

Un rapide coup d’œil dans les pages jeux vidéo des catalogues de magasins de jouets ou de tech n’aide pas à se rassurer. Les nouvelles consoles sont disponibles entre 300 et 500 euros. Un ordinateur « gaming », entre 600 et 2.000 euros. Heureusement, Fortnite, lui, est en partie gratuit. Reste que si les jeux et les consoles placés sous le sapin peuvent ravir les petits et les grands, ils représentent souvent un budget considérable.