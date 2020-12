Timon Wellenreuther, le gardien d’Anderlecht: «Avec nos qualités, on peut battre tout le monde»

De Cristiano Ronaldo à Iker Casillas en passant par le Bayern Munich et la Ligue des champions. À 19 ans à peine, Timon Wellenreuther avait déjà tutoyé le gratin du football européen. Six ans plus tard, la Belgique le découvre seulement. La seconde partie de son nom a beau évoquer Jan Ruiter, le célèbre portier néerlandais double champion de Belgique avec le RSCA dans les années 70, Wellenreuther (25 ans) est bel et bien le compatriote de Lukas Nmecha. Mais c’est en provenance des Pays-Bas que l’ex-international allemand U21était arrivé au parc Astrid l’été dernier, après trois saisons à Willem II où il vécut notamment une finale de coupe perdue contre l’Ajax un an plus tôt.

Encore jeune mais expérimenté, le natif de Karlsruhe n’a pas rejoint les Mauves pour se contenter d’un statut de nº2. Cela tombe bien : la blessure à la main d’Hendrik Van Crombrugge lui permet de s’illustrer depuis quelques semaines comme dernier rempart d’une défense bruxelloise ne cessant de grandir.