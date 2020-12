Bundesliga: le jeune talent Dominik Szoboszlai quitte Salzbourg pour Leipzig

Le milieu de 20 ans a signé jusqu’en 2025 et rejoindra son nouveau club le 1er janvier, dans un deal 100 % Red Bull, qui est le propriétaire des deux clubs. On estime que le club allemand a dépensé 20 millions d’euros pour s’offrir les services du milieu hongrois, convoité entre autres par le Bayern Munich et le Real Madrid.

Markus Kroesche, directeur sportif de Leipzig, s’est dit « fier » que le joueur ait choisi son club, « étant donné la concurrence d’autres grands clubs européens ». « Ça en dit long sur notre parcours et sur nos ambitions », a ajouté Kroesche.

Szoboszlai, qui deviendra le 18e joueur à passer directement de Salzbourg à Leipzig, a lui aussi réagi en affirmant que son nouveau club « s’était magnifiquement développé » et était « l’une des meilleures équipes de Bundesliga ».