Russie: Poutine, plus remonté que jamais face aux Occidentaux

Lors de son habituelle conférence de presse de fin d’année, le chef du Kremlin a confirmé qu’Alexeï Navalny était suivi par ses services spéciaux. Et que l’opposant serait mort si l’ordre avait été donné.

Vantard et ambigu, Vladimir Poutine a asséné ses vérités sur sa gestion du covid, ses tensions avec l’Ouest et… l’affaire Alexeï Navalny. Pendant les quatre heures et demie de sa traditionnelle conférence de presse de fin d’année, le président russe s’est bien gardé jeudi 17 décembre de citer le nom du leader de l’opposition. « Notre célèbre blogueur » ou « le patient de la clinique berlinoise », selon l’expression du Kremlin, est revenu à trois reprises parmi la cinquantaine de questions. Avec, au détour d’une phrase entre quelques piques anti-occidentales, une confirmation lourde de sens sur le cas Alexeï Navalny, victime le 20 août en Sibérie d’un empoisonnement présumé au novitchok et depuis, traité en Allemagne.