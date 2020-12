Rentrée «historique» pour RTL

La situation sanitaire exceptionnelle et les mesures de confinement ont entraîné un retour vers la télévision. Dans ce contexte, RTL a réussi à se démarquer. La chaîne généraliste du groupe, RTL-TVI, a vu sa part de marché bondir entre septembre et novembre de 17 % pour s’établir à 25,7 % (par rapport à la même période l’année dernière). « C’est une rentrée historique », s’est félicitée Sandrine Gobbesso, responsable de la télévision qui souligne qu’aussi bien la RTBF que TF1 ont moins bien progressé (respectivement + 4 % et + 1 %). Ces gains de parts de marché ont été crescendo. Ils sont passés de 23,2 % en septembre à 27,1 % en novembre alors que La Une a connu le phénomène inverse (de 18,6 à 16,5 %). Rappelons néanmoins que les chiffres de RTL ne prennent en compte que la cible des 18-64 ans entre 12h00 et 24h00.