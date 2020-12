Dopage: la Russie mise au ban pour deux ans

La sentence est tombée, longue comme un jour sans pain, motivée à l’extrême (180 pages d’attendus). Et si l’Agence mondiale antidopage (AMA), qui a instruit l’épais dossier à charge, avait initialement requis une peine encore plus lourde, elle se félicite surtout que l’arbitre mondial du sport (TAS) l’ait suivie dans ses réquisitions et ait de facto envoyé un message fort à la planète entière.

La Russie, dont le système étatisé de dopage et de triche a été mis au jour et démonté, est exclue de toute compétition internationale pour les deux prochaines années. Le drapeau russe restera plié, l’hymne muet et les sportifs confinés, sauf s’ils montrent patte blanche et concourent sous bannière neutre.