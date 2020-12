Aedifica investit plus de 100 millions d'euros dans 13 sites de soins de santé en Finlande et aux Pays-Bas, a fait savoir la société jeudi après la fermeture de la bourse.

L'investissement le plus important est réalisé en Finlande, où Aedifica met la main sur un portefeuille de 10 maisons de repos récemment construites dans neuf villes différentes (pour une capacité de 542 unités). L'investissement total est de 82 millions d'euros.

Aux Pays-Bas, Aedifica reprend deux sites d'immobilier de santé et un projet de redéveloppement à Apeldoorn, Leiderdorp et Zwolle. L'investissement est de 21,5 millions d'euros. Les sites ont une capacité de 74 résidents et 63 enfants.