Le fret ferroviaire belge veut rattraper son retard

L’association des transporteurs de marchandise par rail est en colère. Le « Belgian Rail Freight Forum » demande au ministre fédéral de la Mobilité, en charge notamment du rail, l’Ecolo Georges Gilkinet, d’appliquer les recommandations européennes de réduire les « coûts relatifs aux sillons » (le tarif d’utilisation du réseau ferré belge). En octobre dernier, dans le cadre de la lutte contre les effets de la pandémie Covid-19, l’Europe a encouragé ses pays membres à aider les opérateurs de fret ferroviaire qui, depuis le début de la crise, ont perdu en moyenne 40 % des volumes qu’ils transportent habituellement sur le rail.

En plus de ce critère économique, le Forum et l’Europe rappellent aussi que le transport des marchandises par rail « joue un rôle clé en termes de climat et de mobilité. C’est pourquoi le Parlement européen a explicitement demandé à ses États membres de réduire les frais relatifs aux sillons locaux. »