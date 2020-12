Dans la catégorie des gardiens de but de la récompense The Best de la FIFA, c’est Manuel Neuer, le gardien allemand du Bayern Munich qui a été élu.

Sélectionné dans le top 3 avec Alisson Becker (Liverpool) et Jan Oblak (Atlético de Madrid), Manuel Neuer a remporté la récompense The Best dans la catégorie des gardiens de but, ce jeudi soir. Le portier allemand a remporté la Ligue des champions avec le Bayern Munich et il n’a encaissé que 31 buts en 33 journées de Bundesliga, la saison dernière.