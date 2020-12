Basket: le Spirou Charleroi est entre de bonnes mains

Rapidement arrivé à un rôle qu’il n’était pas destiné à avoir à court-terme au Spirou, Sam Rotsaert y a fait l’unanimité la saison dernière. Humble, discret, travailleur et rassembleur, l’entraîneur de 38 ans a dû s’adapter à deux équipes que tout oppose en l’espace de quelques mois mais y insuffle toujours la même énergie et mentalité.

Membre de la nouvelle génération d’entraîneurs que constituent Massot, Beghin, Hanavan, Bosco et lui-même, Sam Rotsaert ne partage pas le même parcours que ces quatre anciens adversaires des parquets de notre championnat.

Obligé de mettre fin à sa carrière de joueur prématurément en 2012, Sam Rotsaert trouvait refuge comme entraîneur au sein de la structure de formation ostendaise à 29 ans. Champion de D3 puis de D2 et fer de lance de la carrière de Khalid Boukichou entre autres, l’actuel coach du Spirou poursuivait en fait un apprentissage commencé dès ses 18 ans. « Des jeunes, une 3e provinciale, une 2e division régionale, j’ai connu différents échelons et publics. Je suis né dans le basket et le coaching en suivant mon père à ses entraînements. Il a eu un grand rôle pour forger mon approche psychologique avec les joueurs et ma manière de tirer des enseignements d’une rencontre », raconte Sam Rotsaert dont le paternel, Werner Rotsaert, s’érige en modèle.