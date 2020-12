La sombre réalité des migrants aux portes de l’UE

Le « Border Violence Monitoring Network » a documenté plus de 800 témoignages de refoulements illégaux et de violences aux frontières extérieures de l’UE.

C’est un recueil qui n’est pas facile à lire, que publie ce vendredi matin, Journée internationale des migrants, le « Border Violence Monitoring Network », un groupe indépendant d’ONG et d’associations. C’est un « livre noir » sur les violences et les refoulements aux frontières des migrants qui tentent de pénétrer le territoire européen réalisé à la demande du groupe de la Gauche Unitaire Européenne (GUE/NGL) du Parlement européen. 1500 pages de témoignages. 12.654 personnes concernées par cette violence et ces refoulements, dont 10.247 en 2019 et 2020 – les 2407 autres cas remontent à 2017 et 2018. Le rapport précise d’emblée : certaines expériences ont dû échapper au réseau qui menait l’enquête, il s’agit donc d’un échantillon dont l’ampleur globale reste inconnue.