Zinho Vanheusden continue sa rééducation: le capitaine du Standard publie une vidéo de ses progrès

Tous les supporters du Standard ont encore en mémoire l’horrible cri de douleur de leur défenseur et capitaine, Zinho Vanheusden, lors du match face au KV Ostende. Allongé au sol, se tordant et hurlant de douleur après un changement de direction, l’international belge avait dû être évacué sur civière. Le Limbourgeois souffrait en fait d’une déchirure du ligament croisé antérieur du genou droit, ce qui a nécessité une opération.

Depuis, alors que le Standard n’a plus remporté le moindre match en championnat, Zinho Vanheusden, lui, a travaillé dans l’ombre afin de revenir aider ses coéquipiers au plus vite. Et, ce jeudi, soit un mois et demi après, l’arrière central a publié une vidéo sur son compte Instagram, où on le voit jongler avec un ballon de foot. Le tout accompagné d’un commentaire en anglais, « Longtemps que l’on ne s’est pas vu, mon amour ».