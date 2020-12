Ces derniers jours, on n’en a eu que pour les “lockdown parties” et le nombre de boîtes de pizzas. Et si on donnait autant de visibilité à ceux et celles qui disent qu’ils vont respecter les règles, ou qui les respectent ? Qui sont-ils ? Où sont-ils ? Comment se débrouillent-ils ? » Erika Vlieghe, la virologue de l’UAntwerpen et présidente du nouveau groupe d’experts qui conseillent le gouvernement, parlait d’or ce mardi lors du webinaire « Le Soir » - « De Standaard ».