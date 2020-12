Charleroi-Anderlecht: un choc pour le podium!

Les deux Sporting ont alterné le chaud et le froid depuis le début de la saison. S’ils n’ont jamais semblé aussi proches, une des deux formations sera sur le podium à l’issue de la rencontre de ce vendredi.

Par Benjamin Helson et Xavier Thirion

Le temps de la crise semble révolu au Sporting de Charleroi après le récent 6/6. Plus que les chiffres, c’est dans la façon d’aller chercher ces succès, surtout celui au Cercle, que les Zèbres tenteront de puiser de l’inspiration. « C’est un succès qui permet d’encore renforcer la cohésion dans le groupe. Il faut que cela dure et que ça permette d’influencer les matches à venir », expliquait Karim Belhocine. Passé d’un Sporting à l’autre en juin 2019, le T1 sambrien s’attend à une rencontre compliquée. « Anderlecht est une grande équipe et est dans une bonne spirale. »