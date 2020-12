Pro League: Bruges s’impose en patron face à un Malines déforcé (vidéos)

Le Club de Bruges s’est imposé sans grande difficulté face au FC Malines jeudi lors du dernier match de la 18e journée de Jupiler Pro League (0-3) grâce à un doublé de Krepin Diatta et un but de David Okereke. Les Brugeois renforcent ainsi leur première place de championnat.

Face à une équipe de Malines privée de son staff et de Joachim Van Damme et Siemen Voet, tous positifs à la Covid-19 et donc placés en isolement, les Brugeois peinaient néanmoins à se montrer dangereux. Il fallait attendre les deux tiers de la première période pour la première occasion de la rencontre quand Krepin Diatta profitait d’une perte de balle d’Aster Vranckx pour se retrouver en duel avec Yannick Thoelen, mais l’ailier sénégalais frappait juste à côté (31e). Dans la foulée, c’est Vranckx qui mettait Mignolet en danger en propulsant une tête au-dessus des cages brugeoises (32e). La première frappe cadrée de la rencontre était à mettre à l’actif de Mats Rits dont la frappe de l’extérieur de la surface était captée sans grande difficulté par un Yannick Thoelen attentif (42e). Les Brugeois pensaient passer devant juste avant la mi-temps mais Thoelen se détendait bien pour détourner une tête d’Hans Vanaken, à la réception d’un coup-franc de Charles De Ketelaere (45e).