L’acteur Jeremy Bulloch, qui incarnait Boba Fett dans Star Wars, est mort

L’acteur britannique Jeremy Bulloch, connu pour son rôle dans les films Star Wars, est décédé jeudi à l’âge de 75 ans, peut-on lire sur sa page internet. Il est mort de problèmes de santé et souffrait de la maladie de Parkinson depuis plusieurs années.

Le Britannique a joué dans plus de 100 films et séries au cours de sa carrière. Le rôle de Boba Fett dans les films Star Wars « L’Empire contre-attaque » et « Le retour du Jedi » l’a rendu célèbre. Il était également connu pour ses rôles dans les films de James Bond « L’Espion qui m’aimait » et « Octopussy » et ses multiples apparitions dans la série « Dr Who ».

En 2013, il avait évoqué un possible retour dans Star Wars. « Ce qui est amusant, c’est… que si je porte un casque, personne ne sait quel âge j’ai », avait-il lancé.