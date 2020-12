La Belgique compte un million de PME

La Belgique comptait l'an dernier plus d'un million de petites et moyennes entreprises (PME), une croissance de 3,5% par rapport à l'année précédente, selon des données publiées vendredi par le SPF Économie.

Le nombre de PME actives assujetties à la TVA en Belgique fin 2019 s'élevait à 1.009.018 entreprises. Les PME sans employé ont connu la plus forte croissance avec une augmentation de 4% par rapport à 2018. Toutes ces PME représentaient 1.655.234 emplois au 31 décembre 2019, soit 55% de l'ensemble des postes de travail en Belgique.

Les principaux secteurs en nombre de PME étaient les activités spécialisées scientifiques et techniques (19,3%), le commerce (17,9%) et la construction (13,6%). Le secteur du commerce a toutefois connu une croissance moindre par rapport aux deux autres secteurs avec respectivement +4,3%, +0,6% et +4,2% entre 2018 et 2019.

Si le nombre de créations de PME a augmenté, le nombre de disparitions également. L'an dernier, 10.596 PME ont fait faillite, une hausse de 7,3% du nombre de faillites de PME par rapport à l'année précédente.