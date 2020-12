Paul McCartney reste bluffant: l’écoute intégrale de son nouvel album

Après les premiers tomes publiés en 1970 et 1980, sir Paul publie un troisième album réalisé entièrement seul, confiné dans sa propriété du Sussex, le dix-huitième post-Beatles. Et on peut dire qu’à 78 ans, l’Artiste en a encore sous la pédale avec un instrumental fort en ouverture (Long Tailed Winter Bird), un Deep Deep Falling de plus de huit minutes, des blues et des ballades… le tout avec un sens mélodique et des arrangements expérimentaux d’un multi-instrumentiste qui, deux ans après l’excellent Egypt Station, reste bluffant.

Label Universal.