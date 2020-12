Le double en 3D du David de Michel-Ange: une entreprise unique au monde

Le David de Michelangelo Buonarroti, dit Michel-Ange, aura désormais son double, et il s’agira de la réplique la plus fidèle jamais produite. Encore une autre copie – beaucoup ont été produites au fil des siècles –, mais cette fois identique en tout point et destinée au pavillon italien de l’Exposition universelle de Dubaï, qui ouvrira ses portes en octobre prochain.