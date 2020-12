Deux morts lors du passage du puissant cyclone Yasa sur les Fidji

Il a laissé d’importants dégâts derrière lui, avec de nombreuses maisons détruites et des récoltes aplaties et perdues.

Deux personnes sont mortes, de nombreuses maisons ont été détruites et plus de 23.000 personnes ont été évacuées après le passage du super cyclone Yasa sur les Fidji vendredi.

Deux décès ont ainsi été signalés lors du passage du cyclone de catégorie 5, la plus puissante, sur les îles, selon le directeur du Bureau national de gestion des catastrophes des Fidji, Vasiti Soko. Des villages entiers auraient été rasés.

Le cyclone Yasa y a été l’une des plus fortes tempêtes jamais enregistrées, avec des rafales de vent atteignant 345 kilomètres à l’heure et des inondations dans de nombreuses parties des îles du pays. La tempête a également provoqué des glissements de terrain et des coupures de courant avant de quitter l’archipel par le sud-est vendredi, et de perdre rapidement en intensité.