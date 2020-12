Les chiffres d’Anderlecht à mi-parcours de la phase classique: les Mauves dans les temps malgré les contretemps (vidéos)

Anderlecht, qui vient d’aligner deux succès contre Genk et Ostende, prendra place sur le podium s’il réalise la passe de trois, ce vendredi soir, à Charleroi. Mais où en sont exactement les Mauves alors que nous sommes à la moitié de la phase classique avec 17 matches joués ? Certes, il a fallu pondérer les moyennes puisque, ces dernières années, la mi-parcours était synonyme de seulement 15 rencontres disputées. Et l’on soulignera aussi que la 18e journée a été placée cette année… avant la 17e. Toutefois, les chiffres ne mentent pas : en dépit de ses nombreux contretemps et d’une instabilité de tous les instants, ainsi qu’avec la bénédiction de ses concurrents tout aussi inconstants, tous les espoirs restent permis pour le RSCA. Surtout s’il se base sur l’approche privilégiée lors de ses trois victoires les plus convaincantes contre l’Antwerp, Genk et Ostende : stop à la possession de balle stérile, place à la domination organisée quitte à laisser le ballon à l’adversaire.