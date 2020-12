Les poches des Livres du Soir

Brûler, Brûler, Brûler ****

Lisette Lombé

C’est une claque et c’est belge : dans ce recueil de textes/poèmes/slams/collages, lisez Cycloparade, Si, Mon fils est gay ou Petit personnel, et si vous nous dites que la modernité des mots et la vitalité des messages ne vous ont pas bouleversé.e, nous ne vous croirons pas. « Un bourgeon, un boulon, un sac poubelle... », tout s’imprime dans votre cœur. À offrir, à faire tourner, à apprendre par cœur comme autant de chants guerriers.

L’Iconoclaste, 88 p., 12 €

Le Tigre ****

John Vaillant