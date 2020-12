493 romans pour la rentrée d’hiver

On avait cru à une diminution de la production, avec la crise sanitaire, la crise de l’édition, la crise de la consommation, etc. Mais non. La production éditoriale ne baisse pas. Livres-Hebdo, le magazine de référence à ce sujet, dénombre 493 romans prévus dans les programmes de janvier et février. C’est 12 titres de plus qu’en début 2020 et le même chiffre qu’en début 2019. On compte 340 romans français (+11 par rapport à 2020) dont 63 premiers romans (-8 titres) et 153 romans traduits (+1).

Les stars de cette rentrée ? Philippe Besson, Yasmina Reza, Marie Ndiaye, Philippe Delerm, Mazarine Pingeot, Gaëlle Josse, Milena Agus, Chris Kraus (avec un titre choc : Baiser ou faire des films), Graham Swift, Goliarda Sapienza, Andréï Makine, Olivier Adam, Raphaëlle Giordano, Tahar Ben Jelloun, Lyonel Trouillot, Sandrine Collette, Lionel Duroy, Stephen King, Louise Erdrich, Lisa Gardner, Ivan Jablonka, Manuel Vilas, Sylvie Germain, Zoé Valdès, Jennifer Richard, Bernard Pivot, Leïla Slimani, Arnaldur Indridason…