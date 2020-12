L’impérieux et légitime droit à la fabulation

Les informations fausses stimulent créativité et imagination. Dans son dernier livre, « Comment parler des faits qui ne se sont pas produits ? », Pierre Bayard prend leur défense.

Pierre Bayard est un essayiste pince-sans-rire. L’ironie, chez lui, est érigée en vertu. Ce professeur de littérature française à l’Université Paris 8 et psychanalyste est un spécialiste du contre-pied. Après avoir osé Comment parler des livres que l’on n’a pas lus ? et Comment parler des lieux où l’on n’a pas été ?, voici le troisième volet du cycle : Comment parler des faits qui ne se sont pas produits ? « Ce livre s’inscrit clairement au rebours de la thèse contemporaine selon laquelle l’humanité serait récemment entrée dans l’ère de la post-vérité et que se multiplient les informations erronées, qu’il importerait de combattre en raison de leur nocivité », écrit l’auteur dans son prologue.