Yves Van Laethem appelle les Belges à respecter les mesures: «Les petits ruisseaux font les grandes rivières»

Le Centre de crise a tenu une nouvelle conférence de presse ce vendredi alors que le Comité de concertation se réunit ce vendredi après-midi pour faire le point sur l’épidémie et décider d’éventuelles nouvelles mesures.

Les derniers chiffres en Belgique ne sont pas bons. L’augmentation des contaminations s’accélère en Belgique. Entre le 8 et le 14 décembre, il y a eu en moyenne 2.445 nouvelles infections au coronavirus par jour, soit 12% de plus que durant la période de sept jours précédente. « En résumé l’augmentation du taux d’infection se poursuit. La tendance s’accélère, principalement en Flandre et en Wallonie », a résumé Van Laethem.