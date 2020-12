D’autres livres à offrir

Dick l’obsédé

En science-fiction, les nouvelles sont toujours un laboratoire d’idées, un réservoir de personnages, le soubassement et la pierre angulaire d’une œuvre. Les passionnantes nouvelles de l’Américain Philip K. Dick sont toutes là, rassemblées en deux gros volumes, traduites par divers traducteurs et mises en place par Laurent Queyssi, qui signe préface, analyse, dossier.

Une édition parfaite pour un auteur obsédé par la mort de sa sœur jumelle, par la guerre froide, par la menace atomique et qui ne cesse d’interroger le monde, et particulièrement la face sombre des Etats-Unis. Un must, pour tous ceux qui ont aimé ses écrits transposés au cinéma ou en séries : Blade Runner, Total Recall, Minority Report, Le maître du Haut Château…