Supplément spécial ce week-end: «Les fêtes malgré tout»

Ce week-end, la rédaction du « Soir » vous propose un supplément spécial fêtes avec votre journal. Un Noël en petit comité ne tue pas toute la convivialité, la sélection de jeux pour ne pas se coucher à 21h, et si on en profitait pour du bénévolat? Suivez le guide ! Rendez-vous en librairie, ou en version numérique sur http://journal.lesoir.be et via notre application.

Par ailleurs, vous aurez l’occasion de découvrir un nouveau numéro de LéNA (qui reprend, chaque semaine, des articles issus de grands journaux européens) et tous les décryptages autour du nouveau Comité de concertation de ce vendredi.