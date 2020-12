Le musée BELvue où l’on se balade sous terre, côte à côte avec les ducs

Et nous voilà dans les caves de Philippe le Bon. Ici mûrissaient les tonneaux de Beaune. Au-dessus des caves proprement dites, se trouvaient les étuves et les appartements princiers. On distingue encore les soupiraux qui montent de manière oblique et semblent chercher la lumière. Il y a aussi des niches : ce ne sont pas des statues qui y trônaient mais des lampes à huile. Il faisait sombre ici.

Nous progressons dans ces catacombes bourguignonnes et arrivons dans un couloir relié à six espaces plus petits, sous la chapelle de Charles Quint, construite de 1522 à 1533. Sur les gravures, on voit que la chapelle rattrape la pente du Coudenberg et possède toute une partie basse sans fenêtres. C’est là que nous marchons. C’est là que fut préservée temporairement la bibliothèque bourguignonne, celle des ducs. Souvenez-vous de cet endroit, nous y reviendrons bientôt en pensée.