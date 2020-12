1218 expert 2021 Leila Belkhir bio

Leïla Belkhir est infectiologue aux Cliniques universitaires Saint-Luc, membre de l’équipe médicale du centre de référence VIH depuis 2010. Elle travaille en unité covid depuis le début de la crise. Elle donne également des cours sur les pathologies infectieuses en Master 1 de la faculté de médecine de l’UCLouvain.

L’infectiologue est devenue une personnalité médiatique, mais n’en garde pas moins la tête froide : « C’est vrai qu’il y a des gens qui me reconnaissent dans la rue, mais quand ce sera fini, on m’oubliera. Si je me suis exprimée sur les plateaux télé, c’est parce que je trouvais qu’il manquait la parole des gens de terrain. Le but n’est pas de rester dans les mémoires, mais de dire les choses de mon point de vue d’infectiologue. Mon métier, c’est soigner et enseigner et c’est ce que je continuerai à faire. »